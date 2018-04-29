В Чамзинском районе в ДТП пострадал человек

В Чамзинском районе в результате столкновения двух автомобилей был травмирован человек.

28 апреля, около 17:00 на одном из участков трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск» произошло столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП телесные повреждения были получены одним человеком. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Транспортные средства были серьезно повреждены.

На место инцидента для устранения последствий столкновения машин выезжали сотрудники МЧС.

Представители Госавтоинспекции устанавливают причину, из-за которой столкнулись автомобили.

Источник: 13.mchs.gov.ru