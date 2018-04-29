В Чамзинском районе в ДТП пострадал человек

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В Чамзинском районе в результате столкновения двух автомобилей был травмирован человек.
28 апреля, около 17:00 на одном из участков трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск» произошло столкновение двух автомобилей.
В результате ДТП телесные повреждения были получены одним человеком. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.
Транспортные средства были серьезно повреждены.
На место инцидента для устранения последствий столкновения машин выезжали сотрудники МЧС.
Представители Госавтоинспекции устанавливают причину, из-за которой столкнулись автомобили.
Источник: 13.mchs.gov.ru