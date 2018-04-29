В Саранске полицейские задержали подозреваемого в совершении двух ограблений

В Саранске сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать мужчину, подозреваемого в совершении двух ограблений.

Представители правоохранительных органов получили оперативное сообщение о том, что в помещение кредитно-финансового учреждения зашел неизвестный гражданин, который, угрожая сотрудникам организации предметом, внешне похожим на пистолет, похитил из кассы деньги и скрылся.

Спустя некоторое время сообщение о совершении аналогичного преступления поступило из другого кредитно-финансового учреждения.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

Источник: 13.мвд.рф