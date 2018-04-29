В Саранске полицейские задержали подозреваемого в совершении двух ограблений

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В Саранске сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать мужчину, подозреваемого в совершении двух ограблений.
Представители правоохранительных органов получили оперативное сообщение о том, что в помещение кредитно-финансового учреждения зашел неизвестный гражданин, который, угрожая сотрудникам организации предметом, внешне похожим на пистолет, похитил из кассы деньги и скрылся.
Спустя некоторое время сообщение о совершении аналогичного преступления поступило из другого кредитно-финансового учреждения.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам.
Источник: 13.мвд.рф