В Саранске загорелась квартира

В Саранске воспламенилась квартира.

28 апреля, около 15:50 в Пролетарском районе города, на улице Металлургов в жилом доме №5 загорелась квартира №9.

Согласно информации, которой располагает пресс-служба регионального отдела ГУ МЧС РФ, жильцы квартиры в результате данного пожара не пострадали.

В какой части квартиры был зафиксирован очаг возгорания, в настоящее время неизвестно.

Причина пожара будет установлена специалистами. Не исключено, что огонь вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнем или же вследствие неисправности бытовой техники.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, дабы не подвергать себя и свое имущество опасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru