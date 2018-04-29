В Мордовии была обнаружена поддельная денежная купюра

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Фальшивая банкнота номиналом 5 тысяч рублей была обнаружена сотрудниками одного из саранских банков во время пересчета выручки, доставленной из терминала, установленного в филиале финансовой организации, расположенном в Атяшевском районе.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку, в ходе которой будет установлена личность гражданина, предъявившего поддельную банкноту.

Представители правоохранительных органов призывают граждан быть максимально внимательными и проверять подлинность денежных купюр.

Источник: 13.мвд.рф