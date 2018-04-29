Компания BYTEX признана одним из лучших работодателей России

Саранская компания BYTEX, которая занимается разработкой и тестированием программного обеспечения различных направлений, была признана одним из лучших работодателей России.

Вышеуказанная компания одержала победу в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» государственного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Стоит отметить, что BYTEX стала единственной IT-компанией в списке награжденных.

В 2017 году саранская компания уже попадала в список победителей указанного конкурса. Тогда BYTEX одержала победу в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Источник: e-mordovia.ru