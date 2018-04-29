НИИИС имени А. Н. Лодыгина готов сотрудничать с Сербией

1
Представители НИИИС имени А. Н. Лодыгина посетили Сербию в составе бизнес-миссии предприятий Республики Мордовия.
Организатором указанного мероприятия стал Центр поддержки экспорта Республики Мордовия. Главной задачей миссии стало развитие процесса сотрудничества между Сербией и Республикой Мордовия.
Представители НИИИС имени А.Н. Лодыгина подписали ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве с компаниями пищевого сектора Сербии.
В настоящее время сербские компании используют облучатели, разработанные сотрудниками мордовского научно-исследовательского института, при производстве пищевой продукции.
Источник: e-mordovia.ru