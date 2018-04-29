В Ичалковском районе прошел региональный турнир по греко римской борьбе.

Вышеуказанные соревнования проходили 28 апреля в селе Рождествено.

Участниками спортивных состязаний стали начинающие спортсмены, возраст которых составляет от 11 до 9 лет.

Победителями турнира в своих весовых категориях стали Богданов Самир (22 кг), Козлов Павел (26 кг), Сабирзянов Али (29 кг), Бикбаев Абдулкадир (32 кг), Хачатуров Вячеслав (35 кг), Алмаев Руслан (38 кг), Петайкин Артем (41 кг), Артемьев Данила (44 кг), Еряшов Семен (48 кг), Андронов Егор (52 кг), Костерин Илья (55 кг) и Батраков Никита (65 кг).

Источник: e-mordovia.ru