В Саранске горела "легковушка"

В Саранске сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

29 апреля, около 02:30 недалеко от дома №20, расположенного по адресу – бульвар Эрзи, в Пролетарском районе города, вспыхнул легковой автомобиль.

В кратчайшие сроки по указанному адресу прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

Пресс-служба регионального отдела ГУ МЧС России информирует, что вследствие данного происшествия никто не пострадал.

Машина серьезно обгорела.

Наиболее вероятной причиной воспламенения легкового автомобиля является техническая неисправность. Точная причина пожара будет установлена специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru