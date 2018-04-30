Продавец из Саранска обвиняется в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего продавца магазина электроники, который обманным путем завладел денежными средствами одной из покупательниц.

Зимой прошлого года 29-летняя жительница поселка Зубова Поляна решила приобрести ноутбук. Для совершения покупки девушка приехала в Саранск. В магазине нужного ноутбука не оказалась. 25-летний продавец предложил девушке заказать товар через Интернет, но попросил предварительно перечислить на его банковский счет оплату в полном объеме.

Гражданка приняла указанное предложение. В оговоренный срок девушка так и не получила ноутбук. Продавец уверял, что товар обязательно пришлют. Когда девушка поняла, что работник магазина её обманывает, она обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки стражи порядка задержали обвиняемого. Молодой человек признался, что полученные от покупательницы деньги он потратил на личные нужды, а товар не заказывал. Сумма ущерба, нанесенного пострадавшей, составила 118 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого были направлены на рассмотрение суда.

Источник: 13.мвд.рф