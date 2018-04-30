В Теньгушево в ДТП пострадал человек

В Теньгушево сотрудники МЧС устраняли последствия ДТП, вследствие которого был травмирован человек.

Ранним утром 29 апреля мужчина, управлявший легковым автомобилем, по неведомым причинам не смог удержать транспортное средство на проезжей части, вследствие чего машина на огромной скорости выехала за пределы дороги и врезалась в столб.

В итоге травмы получил один человек. В каком состоянии в данный момент находится пострадавший, неизвестно.

Сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации последствий данного инцидента.

Представителям Госавтоинспекции предстоит выяснить причину ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru