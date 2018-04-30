Полицейские напоминают жителям Мордовии о профилактике дачных краж

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Республики Мордовия о ряде правил, благодаря соблюдению которых можно избежать дачных краж.

Представители правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам не брать с собой на дачу дорогостоящие вещи. Также полицейские советуют всеми возможными способами сделать доступ в жилище посторонним максимально затруднительным. Помимо этого рекомендовано как можно чаще навещать загородное жилье. Если такой возможности нет, то можно попросить соседей присмотреть за домом.

Кроме того, стражи порядка напоминают, что в случае потери ключей от дачного дома нужно немедленно заменить все замки.

Если вышло так, что воры пробрались в дом и похитили имущество, необходимо срочно обращаться в полицию.

Источник: 13.мвд.рф