В Дубенском районе по причине ДТП пострадал человек

В Дубенском районе в результате съезда легкового автомобиля в кювет был травмирован человек.

29 апреля, около 11:05 на 10-м километре автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Дубенки и Красино, водитель легкового автомобиля не смог удержать контроль над управлением, из-за чего машина на полном ходу вылетела с проезжей части в кювет.

По информации, которой располагает пресс-служба регионального отдела ГУ МЧС РФ, телесные повреждения были получены одним человеком. О состоянии участника ДТП в настоящее время ничего неизвестно.

Представители Госавтоинспекции выясняют, из-за чего водитель «легковушки» не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru