В Ичалковском районе горело частное подворье

В Ичалковском районе произошел пожар на территории частного подворья.

29 апреля, около 11:25 в селе Оброчное, на улице Первомайской загорелись постройки, расположенные на территории частного подворья №42. Прибывшие на место инцидента пожарные зафиксировали, что общая площадь возгорания составляет 120 квадратных метров.

По предварительным данным, вследствие массового возгорания никто не пострадал.

Владельцам подворья был причинен серьезный ущерб.

Что стало причиной пожара, пока что неизвестно. Специалисты пытаются установить, из-за чего вспыхнули надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru