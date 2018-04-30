В Чамзинском районе по причине ДТП пострадал человек

В Чамзинском районе было зафиксировано ДТП, по причине которого пострадал человек.

29 апреля, около 18:00 водитель легкового автомобиля, проезжая 31-й километр трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск», не сумел справиться с управлением, вследствие чего машина съехала с дороги и оказалась в кювете.

В результате данного инцидента телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В устранении последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Представители Госавтоинспекции работают над установлением причины ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru