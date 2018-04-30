В Саранске в столкновении автобуса и "легковушки" пострадал человек

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В Саранске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля был травмирован человек.
Вечером 29 апреля при проезде перекрестка улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября врезались друг в друга легковой автомобиль и пассажирский автобус, которые двигались во встречном направлении.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии участника ДТП пока что ничего неизвестно.
Для устранения последствий аварии по указанному адресу выезжали сотрудники МЧС.
Представители Госавтоинспекции устанавливают причину происшествия.
Источник: 13.mchs.gov.ru