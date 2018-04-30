В Саранске в столкновении автобуса и "легковушки" пострадал человек

В Саранске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля был травмирован человек.

Вечером 29 апреля при проезде перекрестка улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября врезались друг в друга легковой автомобиль и пассажирский автобус, которые двигались во встречном направлении.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии участника ДТП пока что ничего неизвестно.

Для устранения последствий аварии по указанному адресу выезжали сотрудники МЧС.

Представители Госавтоинспекции устанавливают причину происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru