В Лямбирском районе в "двойном" ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.

Инцидент произошел вечером 29 апреля в селе Большая Елховка. На улице Фабричной врезались друг в друга два легковых автомобиля.

Вследствие столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.

Транспортные средства были серьезно повреждены.

В ликвидации последствий данного происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина, из-за которой произошло столкновение автомобилей, будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru