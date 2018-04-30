В Лямбирском районе в "двойном" ДТП пострадал человек

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В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.
Инцидент произошел вечером 29 апреля в селе Большая Елховка. На улице Фабричной врезались друг в друга два легковых автомобиля.
Вследствие столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.
Транспортные средства были серьезно повреждены.
В ликвидации последствий данного происшествия принимали участие сотрудники МЧС.
Причина, из-за которой произошло столкновение автомобилей, будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.
Источник: 13.mchs.gov.ru