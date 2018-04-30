В Рузаевском районе во время пожара погибли два человека

В Рузаевском районе по причине пожара погибли два человека.

По информации пресс-центра регионального отдела ГУ МЧС РФ, в ночь на 30 апреля в селе Ускляй загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия сотрудников пожарно-спасательной службы огонь успел охватить строение на площади 75 квадратных метров.

Внутри загоревшегося дома пожарными были обнаружены трупы двух человек. По предварительной информации, погибшие приходились друг другу матерью и сыном.

Местные жители утверждают, что сын погибшей сельчанки регулярно употреблял спиртное, а также очень часто курил в постели. Вероятно, именно эти пристрастия стали причиной пожара.

Источник: 13.mchs.gov.ru