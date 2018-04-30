В Саранске горел мусорный бак

В Саранске загорелся мусорный бак.

По информации, которая была опубликована подписчиками сообщества «Привет, сейчас Саранск», 30 апреля , 13:00 загорелся мусорный бак, установленный по адресу – улица Советская, возле торгового центра «Рио».

В настоящее время известно, что на место инцидента выезжала одна пожарная машина.

О пострадавших вследствие данного инцидента пока что не сообщается.

Огонь несущественно повредил мусорный бак.

Специалистам предстоит выяснить, из-за чего произошло возгорание. Вполне возможно, что причиной пожара стал брошенный в мусорный бак окурок сигареты.

Источник: vk.com/saransk_photo