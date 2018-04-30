ВК «Сарансккабель-Мордовия» завоевал бронзовые медали на чемпионате ЦФО

Представители волейбольного клуба «Сарансккабель-Мордовия» завоевали бронзовые медали на чемпионате Центрального федерального округа по волейболу среди мужских команд.

Вышеуказанные спортивные состязания проходили в Тамбове.

Представители саранской команды завоевали, как уже было сказано, бронзовые медали. В общей сложности мордовские спортсмены провели четыре матча, в двух из которых одержали победу.

Первое место заняла волейбольная команда «Тамбов». Серебряные медали получили представители клуба под названием «Медиа-Атлетик» из Раменского.

В настоящее время текущий сезон первой лиги чемпионата России завершен.

Источник: e-mordovia.ru