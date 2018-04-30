В Саранске завершились соревнования хоккеистов с нарушениями слуха

В Саранске завершился чемпионат России по хоккею с шайбой среди спортсменов, которые имеют проблемы со слухом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 29 апреля в ГАУ РМ «Ледовый дворец» состоялась торжественная церемония закрытия указанных соревнований.

В рамках данной церемонии победителям чемпионата были вручены специальные комплекты наград.

По результатам соревнований первое место завоевали спортсмены, представляющие Новосибирскую область. На втором месте в итоговом зачете расположилась команда Тверской области. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Москвы.

Источник: e-mordovia.ru