В матче 21-го тура ФОНБЕТ «Мордовия» проиграла «Носте»

Футбольный клуб «Мордовия» уступил команде «Носта» из Новотроицка в матче 21-го тура первенства России по футболу среди команд ПФЛ.

Игра проходила 28 апреля в Новотроицке.

На 11-й минуте первый гол в ворота мордовской команды забил игрок «Носты» Георгий Журавлев. На 38-й минуте Георгий Журавлев отправил в ворота гостей второй мяч. За несколько минут до окончания первого тайма игроки новотроицкого клуба допустили нарушения, из-за которых было назначено два пенальти, которые успешно реализовал футболист «Мордовии» Руслан Мухаметшин.

На 58-й минуте игрок «Носты» Никита Кирсанов забил в ворота мордовской команды третий гол.

В итоге матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Мордовия» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, поскольку в 20 предыдущих матчах мордовские футболисты одержали победу.

Источник: e-mordovia.ru