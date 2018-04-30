Сотрудники МЧС напоминают гражданам о работе «телефона доверия»

Сотрудники МЧС напоминают жителям Республики Мордовия о работе «телефона доверия».

Вышеуказанная горячая линия было создана для того, чтобы граждане, которые стали свидетелями нарушений, допущенных представителями указанного ведомства, или же зафиксировали недобросовестное исполнение прямых должностных обязанностей сотрудниками МЧС, смогли сообщить об этом.

Кроме того, «телефон доверия» также предназначается для тех, кто имеет непосредственные доказательства удовлетворения личной заинтересованности представителями МЧС при выполнении служебных обязательств.

Номер «телефона доверия» - 8 (8342) 28-87-00.

Источник: 13.mchs.gov.ru