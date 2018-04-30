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В Мордовии определили лучших сотрудников МЧС

В Мордовии определили лучших сотрудников МЧС

Руководство ГУ МЧС России по Республике Мордовия провело среди личного состава противопожарной службы конкурс под названием «Лучший по профессиональному мастерству».

Главными целями конкурса стали определение уровня подготовки сотрудников МЧС и их стимулирование к дальнейшей работе по повышению уровня профессионализма.

Участники конкурса прошли несколько испытаний, среди которых челночный бег, вязание спасательных узлов, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа подтягивание и многие другие.

Конкурсанты соревновались в номинациях: пожарный, начальник караула, командир отделения, диспетчер, инспектор надзорной деятельности и водитель пожарного автомобиля.

Победители конкурса получили специальные награды.


Источник: 13.mchs.gov.ru