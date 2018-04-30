В Саранске был официально открыт мотосезон

30 апреля в Саранске байкеры официально открыли мотосезон 2018 года.

30 апреля любители мотоциклов собрались возле парка, расположенного на территории Пролетарского района города. Собравшись в колону, мотоциклисты проехались по нескольким улицам Саранска.

Необузданный рев нескольких десятков моторов обратил на себя внимание простых горожан, многие из которых затем опубликовали фотографии с открытия мотосезона в сообществе «Саранск». Горожане отмечают, что мотоциклистов было очень много.

Теперь мотоциклисты будут покорять просторы до осени. Именно в указанное время года мотосезон традиционно закрывается.

Источник: vk.com/pmr13