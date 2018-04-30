Житель Торбеевского района утонул в пруду

В Торбеевском районе мужчина утонул в пруду.

27 апреля житель Торбеево 1985 года рождения употреблял спиртное в компании своей гражданской жены. В ходе попойки сожители поссорились. В результате конфликта женщина ушла из дома.

По предварительной информации, мужчина, разгоряченный словесной перепалкой с гражданской женой, решил охладить пыл, искупавшись в пруду. К сожалению, погружение оказалось для мужчины роковым.

Вещи гражданина были обнаружены на берегу. Труп мужчины водолазы нашли на глубине двух метров.

Известно, что гражданин купался в необорудованном для этого месте.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил поведения на водных объектах, пренебрежение которыми очень часто становиться причиной гибели.

Источник: 13.mchs.gov.ru