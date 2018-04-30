В Мордовии сотрудники МЧС оценили обстановку с воздуха

В Мордовии сотрудники МЧС провели авиаразведку для того, чтобы оценить обстановку в регионе с воздуха.

Оперативная группа регионального отдела ГУ МЧС России пролетела на самолете АН-2 по маршруту Лямбирь – Ковылкино – Краснослободск – Темников – Лямбирь.

Сотрудники МЧС оценивали ситуацию на территории Республики Мордовия с точки зрения опасности возникновения пожаров и паводков.

В ходе осмотра территории было установлено, что пик паводка уже прошел. Также удалось зафиксировать, что в центральной части региона немало очагов возгорания сухой травы. В лесах подобных очагов нет.

Источник: 13.mchs.gov.ru