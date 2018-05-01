Жительница Ромодановского района стала жертвой телефонного мошенника

В Ромодановском районе местная жительница была обманута неизвестным телефонным мошенником.

В один из дней жительнице Ромодановского района позвонил незнакомец, представившийся работником сотовой компании. Мужчина сообщил, что женщине полагается денежная премия за долгое пользование услугами компании. Затем мошенник попросил гражданку назвать номер банковской карты, дабы перечислить полагающееся ей вознаграждение. У женщины нет своей карты, поэтому она назвала персональные данные счета супруга. После этого на телефон мужа гражданки было прислано несколько смс-сообщений, содержание которых мошенник также попросил сообщить.

В итоге женщина выполнила все просьбы незнакомца, но денежную премию так и не получила, а со счета её супруга исчезло 9 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. В настоящее время установлено, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Приморье.

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Источник: 13.мвд.рф