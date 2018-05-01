В Торбеево горел нежилой дом

В поселке Торбеево сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали возгорание, произошедшее внутри дома, в котором в настоящее время никто не живет.

В ночь на 1 мая сотрудникам МЧС поступила оперативная информация о том, что в поселке Торбеево, на улице Студенческой воспламенился частный дом. Приехав на место инцидента, представители пожарно-спасательной службы установили, что в данный момент постройка является нежилой.

В кратчайшие сроки пламя было потушено.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается. Вполне возможно, что пламя вспыхнуло вследствие неосторожного обращения с огнем неизвестными лицами.

Источник: 13.mchs.gov.ru