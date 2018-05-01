Сотрудники МЧС напоминают о правилах поведения при пожаре в лесу

Сотрудники МЧС напоминают жителям Республики Мордовия о правилах поведения во время лесного пожара.

Если вышло так, что вы оказались возле очага возгорания, и у вас нет возможности ликвидировать его своими силами, то в первую очередь нужно предупредить всех, кто находится поблизости, об опасности. Затем необходимо как можно быстрее покинуть зону возгорания и вызвать пожарных.

Бывают такие ситуации, что у человека нет возможности покинуть территорию пожара. В таком случае нужно войти в водоем или же накрыться мокрой одеждой. Также рекомендуется лечь на землю.

Сотрудники МЧС напоминают, что соблюдения правил поведения позволит спасти лесной массив, расположенные поблизости постройки и человеческие жизни.

Источник: 13.mchs.gov.ru