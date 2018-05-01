В Атяшево завершился турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд

В поселке Атяшево завершился турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд.

Вышеуказанные спортивные состязания проходили в период с 13 по 30 апреля на базе Ледовой арены поселка Атяшево. Главным призом указанного турнира является Кубок главы администрации Сурского района Ульяновской области.

В соревнованиях приняли участие четыре команды, среди которых МАПО и «Пантеры» из Атяшево, «Чамзинка» и «Сура» из Ульяновской области.

По результатам соревнования первое место завоевали «Пантеры». Серебряные медали достались «Чамзинке». На третьем месте расположилась «Сура».

Источник: e-mordovia.ru