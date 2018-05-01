В Атяшевском районе парень пострадал, упав с крыши частного дома

В Атяшевском районе 27-летний молодой человек получил многочисленные телесные повреждения, упав с крыши частного жилого дома.

В настоящее время известно, что 27-летний парень ремонтировал крышу частного жилого дома. В определенный момент молодому человеку понадобился инструмент, который он не взял с собой. Парень стал спускаться по лестнице вниз.

Лестница пошатнулась, в результате чего молодой человек упал на землю.

В итоге пострадавший получил ушиб головы, порез ноги и перелом носа. Изначально молодой человек не планировал обращаться за помощью к медикам, но ввиду постепенно ухудшающегося самочувствия всё же посетил больницу.

https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/v-mordovii-muzhchina-upal-s-kryshi-doma/