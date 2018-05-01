В Мордовии оштрафовали местную жительницу, сломавшую девушке руку

В Мордовии местная жительница была приговорена к штрафу из-за того, что сломала девушке руку.

В июне минувшего года в одном из клубов Мордовии между двумя посетительницами вспыхнула словесная перепалка. В определенный момент одна из участниц конфликта, не сумев совладать со своими эмоциями, замахнулась на противницу. Последняя оперативно подставила руку, вследствие чего удар пришелся по кисти.

В итоге пострадавшая получила перелом. Медики оценили уровень степени тяжести травмы как средний.

Суд обязал обидчицу пострадавшей выплатить штраф, размер которого составил 20 тысяч рублей.

http://evo-rus.com/avto/exluzive/v-mordovii-v-odnom-iz-klubov-zhenshhine-slomali-ruku.html