В Мордовии стартовал сезон фонтанов

В Мордовии был официально открыт сезон фонтанов.

Осмотр оборудования фонтанов начался около месяца назад.

В настоящее время на территории городского округа Саранск функционирует 11 фонтанов. Одним из самых старых фонтанов города считается «Каменный цветок», который расположен на улице Советской. По традиции влюбленные назначают свидания именно возле этого фонтана.

Также популярностью среди жителей Саранска пользуется свето-музыкальный фонтан под названием «Адажио», который расположен по адресу – улица Богдана Хмельницкого, а также фонтаны «Тамара» и «Звезда Мордовии», установленные на реке Саранка и на площади Тысячелетия.

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-raspustilsya-kamennyy-tsvetok-i-ozhili-tamara-i-adazhio-/