Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий осмотрел строящийся в Ковылкино храм

В Ковылкино митрополит Саранский и Мордовский Зиновий посетил место строительства храма.

Храм возводится возле кладбища. Вместе с митрополитом строительную площадку также посетили мэр Ковылкино Игорь Овсяницкий, руководитель районной администрации Виктор Ташкин, секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов и благочинный первого Ковылкинского округа протоиерей Вячеслав Цывкин.

В рамках осмотра были обсуждены вопросы, касающиеся завершения строительства и оформления храма.

Митрополит Зиновий подчеркнул, что решение относительно того, в чью честь будет освящен храм, должны принять горожане.

Источник: sarep.ru