«Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Москвы в Саранск

С 1 мая компания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы между Москвой и Саранском.

В общей сложности в течение дня из Москвы в Саранск будут вылетать два рейса. Первый самолет будет отправляться из московского аэропорта «Шереметьево» в 11:10. В Саранск авиалайнер будет прибывать в 12:35. Второй рейс будет отправляться из Москвы в 21:30 и прибывать в Саранск в 22:55.

Обратные рейсы будут отправляться из Саранска в 06:00 и 13:35, в Москве самолеты приземлятся в 07:30 и 15:10 соответственно.

Новые рейсы были запущены в целях расширения пассажиропотока в период проведения чемпионата мира по футболу.

Источник: aeroflot.ru