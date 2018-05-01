В Саранске столкнулись мотоцикл и две "легковушки"

В Саранске было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей.

Вечером 30 апреля на одном из перекрестков города (точный адрес не указан) столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. Информация о ДТП была опубликована подписчиками сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

О пострадавших в результате столкновения транспортных средств пока что нет никакой информации.

Причина аварии будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции. Не исключено, что ДТП произошло из-за того, что мотоциклист не справился с управлением на скользкой дороге.

Источник: vk.com/saransk_photo