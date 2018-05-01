В Кочкуровском районе была обнаружена незаконная свалка

В Кочкуровском районе Республики Мордовия местными жителями была обнаружена несанкционированная свалка.

Фотографию несанкционированного места накопления отходов жизнедеятельности опубликовали подписчики сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Сообщается, что незаконная свалка размещена на территории Сабаевского лесничества, неподалеку от детского лагеря.

Некоторые подписчики говорят о том, что указанная свалка образовалась вследствие того, что смотрители расположенного неподалеку пляжа стали сносить в лес мусор, который отдыхающие оставляют после себя на берегу.

Источник: vk.com/saransk_photo