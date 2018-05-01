В Саранске обрушилась праздничная конструкция

В Саранске обрушилась конструкция, установленная к 9 Мая.

Утром 1 мая подписчики сообщества «Привет, сейчас, Саранск» опубликовали фотографию лежащей на асфальте конструкции «1941-1945», которая не так давно была установлена на Советской площади.

Почему конструкция обрушилась, в настоящее время неизвестно.

В качестве наиболее вероятных причин обрушения праздничной конструкции рассматриваются сильные порывы ветра, действия вандалов и неустойчивость самой конструкции. Также вполне возможно, что обрушение произошло в результате ошибки, допущенной теми, кто устанавливал конструкцию.

Источник: vk.com/saransk_photo