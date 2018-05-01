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В Рузаевке по вине строителей ремонт крыши обернулся потопом

В Рузаевке по вине строителей ремонт крыши обернулся потопом

Жительница Рузаевки, квартира которой была залита водой из-за ошибки строителей,  не смогла получить компенсацию.

В сентябре прошлого года работники ООО «Инвестстрой» во время ремонта крыши многоквартирного жилого дома №98, расположенного на улице Маяковского, повредили сливной кран, установленный на стояке чердака.

В результате указанной оплошности затопило двухкомнатную квартиру, которая расположена на последнем этаже постройки. Вода фактически уничтожила натяжной потолок и дверь в ванной.

Владелица квартира обратилась в суд с требованием привлечь к ответственности исполнителей строительных работ, но её иск не был удовлетворен. 

Информация предоставлена сообществом «Подслушано Рузаевка (Саранск)».


Источник: vk.com/ruzvk