В Саранске "легковушка" въехала передним колесом в открытый люк

В Саранске легковой автомобиль въехал передним колесом в открытый люк.

О данном инциденте стало известно благодаря публикации в сообществе «Подслушано Рузаевка (Саранск)».

Известно, что 30 апреля водитель легкового автомобиля, проезжая мимо Центрального рынка, не успел вовремя заметить открытый люк и въехал в него передним колесом.

Транспортное средство получило повреждения.

К счастью, автомобилист двигался на небольшой скорости, поэтому удар был незначительным, благодаря чему обошлось без пострадавших.

По какой причине на одной из главных дорог города открыт люк, неизвестно.

Источник: vk.com/ruzvk