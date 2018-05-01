В Саранске "легковушка" въехала передним колесом в открытый люк

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В Саранске легковой автомобиль въехал передним колесом в открытый люк.
О данном инциденте стало известно благодаря публикации в сообществе «Подслушано Рузаевка (Саранск)».
Известно, что 30 апреля водитель легкового автомобиля, проезжая мимо Центрального рынка, не успел вовремя заметить открытый люк и въехал в него передним колесом.
Транспортное средство получило повреждения.
К счастью, автомобилист двигался на небольшой скорости, поэтому удар был незначительным, благодаря чему обошлось без пострадавших.
По какой причине на одной из главных дорог города открыт люк, неизвестно.
Источник: vk.com/ruzvk