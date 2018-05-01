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В Саранске прошло третье заседание православной дискуссионной площадки

В Саранске прошло третье заседание православной дискуссионной площадки

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий принял участие в дискуссионной площадке под названием «Вопросы и ответы на современные вызовы в сфере стратегического выбора концепции развития духовности и нравственности современной России».

Вышеуказанное мероприятие было проведено на базе Саранской духовной семинарии. В дискуссии также приняли участие студенты указанного учебного заведения, преподаватели семинарии и активные прихожане.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся стратегии повышения уровня нравственности  в современном обществе.

Стоит отметить, что заседание проходит уже в третий раз.


Источник: sarep.ru