В Саранске прошло третье заседание православной дискуссионной площадки

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Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий принял участие в дискуссионной площадке под названием «Вопросы и ответы на современные вызовы в сфере стратегического выбора концепции развития духовности и нравственности современной России».
Вышеуказанное мероприятие было проведено на базе Саранской духовной семинарии. В дискуссии также приняли участие студенты указанного учебного заведения, преподаватели семинарии и активные прихожане.
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся стратегии повышения уровня нравственности в современном обществе.
Стоит отметить, что заседание проходит уже в третий раз.
Источник: sarep.ru