В Саранске прошло третье заседание православной дискуссионной площадки

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий принял участие в дискуссионной площадке под названием «Вопросы и ответы на современные вызовы в сфере стратегического выбора концепции развития духовности и нравственности современной России».

Вышеуказанное мероприятие было проведено на базе Саранской духовной семинарии. В дискуссии также приняли участие студенты указанного учебного заведения, преподаватели семинарии и активные прихожане.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся стратегии повышения уровня нравственности в современном обществе.

Стоит отметить, что заседание проходит уже в третий раз.

Источник: sarep.ru