Пушкинский парк открыл весенне-летний сезон

В Саранске Пушкинский парк официально открыл весенне-летний сезон.

Данный парк является одним из самых популярных мест Саранска не только среди горожан, но и среди туристов.

На территории Пушкинского парка работают аттракционы, функционируют точки общественного питания. Кроме того, во время весенне-летнего сезона регулярно организовывается обширная культурная программа.

В этом году на Аллее мастеров была организована выставка работ учеников школы искусства и художественных школ.

Для горожан старшего возраста будет проведен танцевальный вечер под названием «Мы приглашаем вас на вальс».

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/pushkinskiy-park-v-saranske-otkryvaet-83-y-vesenne-letniy-sezon-/