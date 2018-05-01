В Саранске на территории аэропорта разрешат бесплатно парковаться

На территории аэропорта Саранска работает бесплатная временная парковка.

В настоящее время автомобилисты, которые провожают пассажиров, имеют право на 15 минут оставить свое транспортное средство на территории парковочной зоны аэровокзала совершенно бесплатно. В середине июня указанное правило перестанет действовать, парковка будет исключительно платной.

Директор аэропорта Михаил Берман отметил, что 15 минут вполне достаточно для того, чтобы выгрузить багаж, попрощаться с теми, кто отправляется в полет, и покинуть парковочную зону.

В данный момент те жители Саранска, у которых нет своего автомобиля, могут добраться до аэропорта на специальном автобусе №29.

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-saranske-na-territorii-aeroporta-razreshat-besplatno-postoyat-15-minut-/