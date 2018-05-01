В Лямбире бездомный пес напал на ребенка

В Лямбире бродячий пес напал на 10-летнего мальчика.

Происшествие произошло несколько дней назад, но информация о нём появилась только сейчас.

10-летний мальчик шел по одной из улиц села. В определенный момент на ребенка набросился беспризорный пес. Собака укусила школьника за ногу.

Случайные прохожие, увидев происходящее, быстро прогнали разъяренного пса.

Ребенок был доставлен в больницу. Медики обработали рану, сделали укол и после этого отпустили мальчика домой. В каком состоянии ребенок находится в настоящее время, неизвестно.

Стоит отметить, что нападение собаки чревато не только получением телесных повреждений, но и сильным стрессом.

https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/v-mordovii-ostervenelyy-pes-napal-na-shkolnika-/