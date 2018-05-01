С 1 мая в Мордовии вырос минимальный размер заработной платы

С 1 мая в Республике Мордовия увеличился минимальный размер заработной платы.

Праздник весны и труда порадовал жителей Мордовии очень приятной новостью об увеличении минимального размера заработной платы.

Указанное нововведение коснулось всех регионов России. Отныне минимальный размер заработной платы составляет 11163 рубля. Теперь уровень МРОТ соответствует размеру прожиточного минимума.

Кроме того, вместе с минимальным размером заработной платы вырастут и пособия, которые выплачиваются для финансового обеспечения процесса лечения и по уходу за ребенком.

1 января текущего года минимальный размер заработной платы был равен 9489 рублям.

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/pervogo-maya-v-mordovii-vyros-minimalnyy-razmer-oplaty-truda/