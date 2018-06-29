В Саранске полицейские посетили пришкольный лагерь

В Саранске сотрудники правоохранительных органов посетили пришкольный лагерь, который работает на базе МОУ «Лицей № 43».

Представители правоохранительных органов провели мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциального способа существования среди несовершеннолетних граждан.

Также сотрудники полиции ответили на вопросы, которые интересуют детей.

Кроме того, для школьников был организован показ мультфильма.

Помимо этого были обсуждены вопросы, касающиеся морально-духовного и социального развития человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф