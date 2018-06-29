В мордовской колонии прошел конкурс «Лучший по профессии»

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия был проведен конкурс профессионального мастерства под названием «Лучший по профессии».

Указанный конкурс был проведен в исправительной колонии №14. Семь осужденных женщин соревновались в профессиональном мастерстве в номинациях «Лучший парикмахер» и «Лучшая швея».

В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации исправительного учреждения и преподаватели профессионального училища.

Лучшей швеей была признана Татьяна Беспалова. Победу в номинации «Лучший парикмахер» одержала Кристина Абрамова.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su