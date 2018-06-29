В мордовской колонии прошел конкурс «Лучший по профессии»

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В одной из исправительных колоний Республики Мордовия был проведен конкурс профессионального мастерства под названием «Лучший по профессии».
Указанный конкурс был проведен в исправительной колонии №14. Семь осужденных женщин соревновались в профессиональном мастерстве в номинациях «Лучший парикмахер» и «Лучшая швея».
В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации исправительного учреждения и преподаватели профессионального училища.
Лучшей швеей была признана Татьяна Беспалова. Победу в номинации «Лучший парикмахер» одержала Кристина Абрамова.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su