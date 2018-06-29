Житель Лямбирского района понесет ответственность за заброшенный земельный участок

В Лямбирском районе к административной ответственности был привлечен владелец земельного участка сельскохозяйственного назначения, который должным образом не следил за своим угодьем.

Во время проведения специальной проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 71735 квадратных метров, расположенный на территории села Пензятка, из-за бездействия владельца покрылся плотной травянистой растительностью с остатками травостоя.

В итоге в отношении владельца земельного участка был составлен протокол об административном правонарушении.

В настоящее время материалы дела в отношении собственника угодья находятся на рассмотрении суда.

Источник: ursn-rm.ru