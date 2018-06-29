Жители Мордовии страдают от укусов клещей

Клещи продолжают атаковать жителей Республики Мордовия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой регионального отдела Роспотребнадзора, в медицинские учреждения Мордовии за помощью обратились 216 человек, которые пострадали в результате укусов клещей. Среди пострадавших 88 несовершеннолетних жителей республики.

В прошлом году, в конце июня количество жителей Мордовии, пострадавших от укусов клещей, составляло 209 человек.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводится сотрудникам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», который расположен в Саранске, на улице Дальней.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru