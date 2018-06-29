О мордовском художнике снимают документальный фильм

В Республике Мордовия полным ходом идут съемки фильма, посвященного местному художнику Федоту Сычкову.

Презентация указанной кинокартины состоится в рамках празднования 150-летия со дня рождения художника. Работы Федота Сычкова известны далеко за пределами Мордовии. Художник был удостоен нескольких премий и выставок в Санкт-Петербурге и Риме. Кроме того, Федор Сычков является обладателем американской художественной серебряной медали.

Известно, что фильм будет называться «Художник радости». Кинокартина станет своего рода художественным исследованием судьбы Федота Сычкова. Особенностью фильма станут анимированные полотна мастера.

По информации «Известий Мордовии».